Комличенко оценил перспективы «Локомотива» в борьбе за чемпионство

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о шансах команды в этом сезоне. Железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.

– Вы хорошо закончили осеннюю часть, поднялись в тройку. Приятно удивило, что не было спада. Но по оценкам в медиа, за титул будут бороться две команды, которые посильнее по ресурсу – «Краснодар» и «Зенит».

– Это объективно. Но и мы в золотой гонке. Три очка от первого места. Кто как войдет в чемпионат, сразу будет видно, кто претендент. Все покажет первый тур – кто как готов, какие составы и трансферы.

– Уход Баринова сильно ослабил команду в борьбе за первое место?

– Да не думаю. Не зря говорят, незаменимых нет. Понятное дело, конечно, будет не хватать. Его уход – футбольная жизнь, надо быть к этому готовым. Думаю, что и руководство к этому готово. Команда точно к этому готова. Понятное дело, это потеря – капитан уходит. Но это футбол. Жизнь продолжается.

– У вас 5 голов в чемпионате. Сколько бы хотели забить весной?

– Если будет 10 в сумме, то здорово. Понятно, нападающий по голам оценивается. Но по тому, как складывается сезон, важен в первую очередь результат команды.