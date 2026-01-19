Тренер «Зенита» описал Дивеева двумя прилагательными

Вильям Оливейра, тренер «Зенита», оценил трансфер в команду защитника Игоря Дивеева.

Дивеева забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду с доплатой в 2+ миллиона евро.

Зенитовцы доплатили 2 млн евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

«Мне легко говорить про Игоря, потому что знаю его давно, при нас он начинал в «Уфе». Очень приятный, уважительный человек. Понятно, что пока в «Зените» ему будет непросто – нагрузки, требования от главных тренеров во всех командах отличаются.

Тем не менее, Игорь справляется и делает это достаточно хорошо. Он достаточно хорошо вливается в команду. Игорь знает наших футболистов, а они его по сборной, и друг против друга много играли. Он спокойный человек, со всеми общается. Поэтому проблем нет», – сказал Вильям.