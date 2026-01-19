Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Карпин – о возможном уходе из сборной России: «Морально не могу оставить команду в таком состоянии»

Карпин – о возможном уходе из сборной России: «Морально не могу оставить команду в таком состоянии»

19 января, 12:15
13

Главный тренер сборной России Валерий Карпин исключил уход из команды в ближайшее время.

«Меня регулярно спрашивают, не хочу ли я вернуться в Испанию и тренировать здесь. Я говорю: «Да, дверь открыта, но сейчас это невозможно».

У меня 2,5 года по контракту со сборной, я морально не могу оставить команду в таком состоянии. Потом – все может быть», – сказал Карпин.

  • Карпин выступал за «Реал Сосьедад» в 2 периода: с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005 год.
  • Он провел за клуб 194 матча во всех турнирах.
  • У Карпина еще 2,5 года контракта со сборной.

Источник: El Diario Vasco
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1768814286
Напрашивается вопрос: Кто довел сборную за 4 года до такого состояния?
Ответить
Император Бомжей
1768814538
Динамо сейчас куда хуже по состоянию и положению)) Ничего страшного, кинул же Динамо Так и сборную кинет, который уже руководит 5 год
Ответить
Таврида
1768816362
Хотя бы костяк сборной в таких условиях из молодых игроков наработал, но нет, даже Дзюбе дал "рекорд" установить.
Ответить
АЛЕКС 58
1768817996
Карпуха-брехуха и мораль,два не совместимых понятия. Ты всех бросал в средине сезона.
Ответить
Император 1
1768819795
Лучше уйди, а то сборная ещё в более плачевном состоянии будет
Ответить
Benifacto
1768823868
уже тошнит от него...
Ответить
алдан2014
1768826130
И деньги опять же хорошие в сборной,и отвечать за результат не надо. Одни бонусы. Валера не дурак
Ответить
sochi-2013
1768891975
Съесть бы он съел - да кто ж ему даст? .. ... Если короче- не зовут. Только почему он жену на во множественном числе называет?
Ответить
Benifacto
1768959673
*********Дорожная********** Я куплю себе змею, или черепаху А тебя я не люблю, ехай… Ехай *****! T{FQ YF{Q Лучше отсидеть на зоне, можно и пятнаху Чем с тобою фармазонить, ехай… T{FQ YF{Q Раньше жил и не тужил, а с тобой дал маху Лучше б с черепахой жил, ехай Ехай на *** з.ы *Шнур & Ko™ p/s он мог ездеть искать воспитывать таланты!работать! можно а зачем?
Ответить
