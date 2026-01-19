Карпин – о возможном уходе из сборной России: «Морально не могу оставить команду в таком состоянии»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин исключил уход из команды в ближайшее время.
«Меня регулярно спрашивают, не хочу ли я вернуться в Испанию и тренировать здесь. Я говорю: «Да, дверь открыта, но сейчас это невозможно».
У меня 2,5 года по контракту со сборной, я морально не могу оставить команду в таком состоянии. Потом – все может быть», – сказал Карпин.
- Карпин выступал за «Реал Сосьедад» в 2 периода: с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005 год.
- Он провел за клуб 194 матча во всех турнирах.
- У Карпина еще 2,5 года контракта со сборной.
Источник: El Diario Vasco