Мостовой прокомментировал возможный уход Маркиньоса из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном трансфере полузащитника красно-белых Маркиньоса в «Црвену Звезду».
«Слышал о возможном уходе Маркиньоса в «Црвену Звезду». Он же тоже пришел в «Спартак» по просьбе Станковича, так как Деян его знал.
Конечно, Маркиньос – хороший игрок для нашего чемпионата, один из лучших. Если он уйдет, это будет потерей для «Спартака», – сказал Мостовой.
- Transfermarkt оценивает стоимость Маркиньоса в 6 миллионов евро.
- В этом сезоне 26-летний бразилец провел за «Спартак» 20 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.
- Срок контракта Маркиньоса с московским клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Чемпионат»