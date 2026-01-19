Мостовой прокомментировал возможный уход Маркиньоса из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном трансфере полузащитника красно-белых Маркиньоса в «Црвену Звезду».

«Слышал о возможном уходе Маркиньоса в «Црвену Звезду». Он же тоже пришел в «Спартак» по просьбе Станковича, так как Деян его знал.

Конечно, Маркиньос – хороший игрок для нашего чемпионата, один из лучших. Если он уйдет, это будет потерей для «Спартака», – сказал Мостовой.