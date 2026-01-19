«На цу-е-фа скидываются»: Дзюба – о том, как в «Спартаке» выбирают тренеров

Бывший спартаковец Артем Дзюба оценил фигуру нового тренера клуба. Команду принял Хуан Карлос Карседо из «Пафоса».

В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича.

После этого обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов.

Столичная команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

«Идеальный тренер для «Спартака»? Это уже опять разговоры… Есть там сколько-то руководителей у «Спартака». Мне кажется, они там уже на цу-е-фа скидываются, а кто побеждает – назначает тренера. Поэтому, думаю, если бы они что-то хотели, наверное, взяли бы другого тренера.

Но, может, у Карседо и получится – мы же не знаем», – сказал Дзюба.