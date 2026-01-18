Комличенко высказался о комментарии Мохеби – игрок «Ростова» назвал его петухом

Форвард «Локомотива» Николай Комличенко высказался о комментарии Мохаммада Мохеби. Нападающий «Ростова» ранее назвал его петухом в соцсетях.

– Посмотрел твои соцсети. В комментариях к одному посту пришел иранский спортсмен Мохеби и обозвал тебя петухом.

– Это, скажем так, наши личные шутки. Это еще идет со времен «Ростова». Он выучил первое русское слово и всех начал обзывать.

– Как в такой команде, как «Ростов», вообще можно выучить такое первое слово? Обычно иностранцы учат другие слова.

– А ты спроси других иностранцев. Они так же ответят.

– Ты написал в комментариях – кто лайкнет Мохеби, с тем разберешься. Лайкнули 9 человек.

– Все они уже в черном списке. Но это все на уровне шуток, юношеское баловство.