Комличенко высказался о комментарии Мохеби – игрок «Ростова» назвал его петухом

Форвард «Локомотива» Николай Комличенко высказался о комментарии Мохаммада Мохеби. Нападающий «Ростова» ранее назвал его петухом в соцсетях.
– Посмотрел твои соцсети. В комментариях к одному посту пришел иранский спортсмен Мохеби и обозвал тебя петухом.
– Это, скажем так, наши личные шутки. Это еще идет со времен «Ростова». Он выучил первое русское слово и всех начал обзывать.
– Как в такой команде, как «Ростов», вообще можно выучить такое первое слово? Обычно иностранцы учат другие слова.
– А ты спроси других иностранцев. Они так же ответят.
– Ты написал в комментариях – кто лайкнет Мохеби, с тем разберешься. Лайкнули 9 человек.
– Все они уже в черном списке. Но это все на уровне шуток, юношеское баловство.
- Комличенко и Мохеби выступали за «Ростов».
- Он провели вместе 37 матчей.
Источник: «РБ Спорт»