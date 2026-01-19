Введите ваш ник на сайте
Реакция Мусаева на постоянную критику от Мостового

19 января, 12:22
9

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на ютуб-канале «Это футбол, брат!» отреагировал на критику от Александра Мостового.

– Вы обижаетесь на Мостового, когда он говорит, что нефутбольные люди не должны быть в футболе?

– Нет, абсолютно. Это часть моей профессии. Критика будет всегда. Даже когда мы провели идеальный год, кто-то будет меня критиковать. Это нормально. Я не могу на это отвлекаться.

То же самое с похвалой. После прошлого сезона на премии давали приз лучшему тренерскому штабу, но я не поехал туда. Я не хотел этого, хотя Сергей Николаевич [Галицкий] говорил: «Езжай, это твой «Оскар»!» Я уже думал, что новый сезон начался, сборы идут, завтра [контрольная] игра с «Махачкалой», я должен быть с командой, и мне уже не хотелось этого внимания.

Поэтому как к критике, так и к похвале я отношусь нейтрально.

  • Мусаев с вместе с краснодарской командой выиграл в прошлом сезоне РПЛ.
  • В этом розыгрыше чемпионата России клуб также лидирует в таблице, опережая «Зенит» на одно очко после 18 туров.
  • Сезон возобновится 27 февраля.

...уефан
1768814903
...ну, и молодца! "Гни свою линию, горят огни!"(с)...
Ответить
evgen64
1768815154
Все верно сказал
Ответить
Cleaner
1768815413
И правильно. Чего на болтающего Царя всех Царей обижаться.)
Ответить
Max-Min-vkontakte
1768817025
не буду про собаку (не хочу грубить), но караван идёт..
Ответить
BykAs
1768817068
Достойный ответ!
Ответить
FFR
1768826525
Мурад Мусаев умный человек.
Ответить
Интерес
1768831149
"Веленью божию, о муза, будь послушна, Обиды не страшась, не требуя венца, Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспаривай глупца."...А.Мостового.
Ответить
prtcs
1768831804
Врач на больных не обижается,а Мусаев на придурков.
Ответить
bashnat013
1768832501
Разве на Шутов кто то обижается !
Ответить
  • Читайте нас: 