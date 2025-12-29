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  • Мостовой: «Краснодар» тренирует человек, который не знает, как по мячу ударить»

Мостовой: «Краснодар» тренирует человек, который не знает, как по мячу ударить»

29 декабря 2025, 15:36
51

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву.

  • Мусаев с вместе с краснодарской командой выиграл в прошлом сезоне РПЛ.
  • В этом розыгрыше чемпионата России клуб также лидирует в таблице, опережая «Зенит» на одно очко после 18 туров.

– Как поменяется ваше отношение к Мураду Мусаеву, если «Краснодар» защитит чемпионский титул?

– Никак. Для меня Мусаев был и останется нефутбольным человеком. Ну, повезло в жизни, назначили в команду, которая переживает золотые времена. Но он делает то, что многие бы на его месте тоже делали. Сколько людей отдали всю жизнь футболу и не могут попасть никуда, а «Краснодар» тренирует человек, который не знает, как по мячу ударить. Вот как так?

– Тем не менее Мурад Олегович признан лучшим тренером октября и ноября в РПЛ.

– А чего Мусаева никто не хвалил, когда он уехал в «Сабах» и ничего не смог добиться в чемпионате Азербайджана? У нас так же Леонид Слуцкий с 2017 года катается по миру, но ничего не может добиться. Вот такие персонажи в футбол лезут, а выдающиеся люди стоят и смотрят со стороны. И как в 2013 году ЦСКА чемпионом сделали игроки, а не Слуцкий, так и в 2025 году «Краснодар» чемпионом сделали игроки, а не Мусаев.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Мостовой Александр
Комментарии (51)
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Красногвардейчик
1767012275
Ну сейчас Саша просто бесится от безпомощности)) Слуцкий тренерует клуб, который много лет под его руководством, лидер Китая....а Мусаев похоже, второй титул возьмёт в этом сезоне
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Император 1
1767012918
Правда, но Краснодар к чемпионству привели судьи, а не только игроки.
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АЛЕКС 58
1767013204
Мусай просто не стал ломать сделанное Иличем,почему то раньше до Илича быки с Мусаёнком так не играли.
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Foxitkuban
1767014282
Опять таблетки вовремя не выпил...
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k611
1767014913
Это называется обыкновенная зависть...
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Krasnodar 123
1767014953
Сашка просись в Кащенко бейся в двери головой умоляй врачей но тебе обязательно надо туда попасть там тебя может быть излечат но это не точно!!!
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Mirak92
1767018598
мерзость
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Snek
1767020762
До Мусаева Сабах был в аутсайдерах, и при Мусаеве оказался в группе лидеров, а после ухода Мусаева Сабах опять укатился вниз. Мостовой глуп как дуб.
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sochi-2013
1767033628
Ой дебил! Чуть переиначить: дебил сказал нелепость, а я дурак читаю. (не в рифму, но верно)
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Опрессовщик
1767122324
Сашке надо срочно в больничку , ему конечно уже не помочь , но есть шанс остановить эту прогрессирующую деменцию . Александр боритесь , не всё ещё потеряно , заграница вам поможет !!!
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