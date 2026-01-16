Орлов раскритиковал Карпина за двух игроков в составе сборной России

Комментатор Геннадий Орлов считает, что у главного тренера сборной России Валерия Карпина есть любимчики.

«Карпин постоянно толкал в сборную этого Осипенко. Но тот полностью провалился в московском «Динамо», как и сам Карпин.

Взял Глебова в сборную и ставит его центральным опорным полузащитником. Но какой он опорный центральный, когда есть Кисляк?

И ещe есть люди. Тот же Баринов разве хуже играет, чем Глебов?» – сказал Орлов.