Орлов раскритиковал Карпина за двух игроков в составе сборной России

Комментатор Геннадий Орлов считает, что у главного тренера сборной России Валерия Карпина есть любимчики.
«Карпин постоянно толкал в сборную этого Осипенко. Но тот полностью провалился в московском «Динамо», как и сам Карпин.
Взял Глебова в сборную и ставит его центральным опорным полузащитником. Но какой он опорный центральный, когда есть Кисляк?
И ещe есть люди. Тот же Баринов разве хуже играет, чем Глебов?» – сказал Орлов.
- Максим Осипенко и Данил Глебов играли под руководством Карпина в «Ростове», а в 2025-м с разницей в полгода перешли в «Динамо».
Источник: «Советский спорт»