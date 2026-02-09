Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов – о Соболеве: «Мне в страшном сне это не могло присниться»

Орлов – о Соболеве: «Мне в страшном сне это не могло присниться»

Сегодня, 13:51
3

Комментатор Геннадий Орлов признал, что Александр Соболев часто играет за «Зенит» из-за российского гражданства.

– Вы говорите, что в «Зените» будет играть тот, кто сильнее. Но это далеко не так. Почему тогда в первой половине сезона выходил Соболев, а не тот же Ерохин? Не надо лукавить, что Соболев сильнее Ерохина выглядел, не говоря уже про Лусиано и Кассьерру.

– Я никогда не говорил, что Соболев сильнее Лусиано. Мне в страшном сне это не могло присниться.

Но тут паспорт… Паспорт российский. В этом же была проблема. У нас же Дуглас Сантос перестал быть легитимным, он ушeл в бразильское футбольное гражданство. Поэтому тут только паспорт.

А Ерохин больше про центр поля. Он трудяга: всех подчищает, рабочие моменты выполняет.

  • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
  • За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1770634798
833 333,(3) евро за 1 гол... прикольная вышла сделка))) Вот бы еще Заболотного им сплавить, можно даже скидку процентов 5 - ко дню Вальки-стакана... , ну или к 8 марта)
Ответить
Просто-333
1770635844
Бу-бу-бу...
Ответить
Иван Петров 1986
1770636076
Так всем же обезьянкам нужно наш паспорт выдать. В чем проблема-то?
Ответить
Главные новости
Фото⚡️ Дуран стал игроком «Зенита»
14:37
5
Черышев прокомментировал уголовное преследование Савина в России
14:21
1
Каррерас одним словом описал Мбаппе, забившего 38 голов в 31 матче сезона
13:59
Орлов – о Соболеве: «Мне в страшном сне это не могло присниться»
13:51
3
«Зенит» сможет выкупить Дурана за 35 миллионов, его предлагали «Спартаку» и «Краснодару»
13:25
3
ВидеоКарпин приехал на тренировку ЦСКА
13:10
5
Стали известны условия контракта Рейса с ЦСКА
12:59
1
ФотоРоссийский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
12:48
2
Орлов назвал игрока «Зенита», которого не должно быть в команде
12:29
4
Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ – шансы на чемпионство оцениваются в 91,41%
12:21
3
Все новости
Все новости
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
14:15
ВидеоКарпин приехал на тренировку ЦСКА
13:10
5
Стали известны условия контракта Рейса с ЦСКА
12:59
1
ФотоРоссийский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
12:48
2
Орлов назвал игрока «Зенита», которого не должно быть в команде
12:29
4
Дзюба назвал единственного игрока, которого хочет видеть в РПЛ
12:15
4
Новичок «Оренбурга» описал Россию двумя словами
11:47
Определены 3 самых быстрых игрока «Спартака»
10:59
5
Гришин прокомментировал возможный трансфер Кисляка в Бразилию
09:43
3
Защитник «Спортинга» прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА
09:34
4
Боселли попрощался с «Пари НН»
09:24
4
Ветерану ЦСКА не нравится игра Баринова: «Будет сложно попасть в основу»
08:56
10 самых дорогих покупок «Зенита» на бразильском рынке
08:33
6
Игрок «Динамо» рассказал о плохой атмосфере при Карпине: «Большинство не понимали тренера»
01:16
15
Литвинов – о 6-м месте «Спартака» в РПЛ: «За это стыдно»
00:22
7
«Краснодар» договорился о трансфере лучшего бомбардира «Пари НН»
Вчера, 23:26
2
«Спартак» получил предложения от трех клубов по 22-летнему полузащитнику
Вчера, 22:10
8
Первый тренер Соболева рассказал, что происходит с футболистом
Вчера, 20:36
10
ВидеоДзюба назвал лучшего игрока в истории РПЛ – он провел всего 4 матча за сборную России
Вчера, 20:22
5
Угальде рассказал об атмосфере в «Спартаке» после назначения Карседо
Вчера, 20:17
6
«Рубин» ищет замену Кузяеву из-за травмы полузащитника
Вчера, 20:02
6
«Ждать осталось недолго»: России предрекли скорое возвращение в еврокубки
Вчера, 19:17
13
Литвинов ответил, чем его удивил Карседо: «Можно провести параллель с Абаскалем»
Вчера, 19:01
2
Новичка «Зенита» назвали «Балотелли на минималках»: «У Семака с ним будут большие проблемы»
Вчера, 18:44
23
Угальде высказался об уходе из «Спартака»
Вчера, 18:33
5
Бывшего игрока «Ростова» и «Локомотива» похоронили в Манчестере
Вчера, 18:22
1
ФотоДивеев высказался о сборах «Зенита»
Вчера, 18:00
2
Бубнов предложил необычного соперника для сборной России
Вчера, 16:43
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 