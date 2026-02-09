Орлов – о Соболеве: «Мне в страшном сне это не могло присниться»

Комментатор Геннадий Орлов признал, что Александр Соболев часто играет за «Зенит» из-за российского гражданства.

– Вы говорите, что в «Зените» будет играть тот, кто сильнее. Но это далеко не так. Почему тогда в первой половине сезона выходил Соболев, а не тот же Ерохин? Не надо лукавить, что Соболев сильнее Ерохина выглядел, не говоря уже про Лусиано и Кассьерру.

– Я никогда не говорил, что Соболев сильнее Лусиано. Мне в страшном сне это не могло присниться.

Но тут паспорт… Паспорт российский. В этом же была проблема. У нас же Дуглас Сантос перестал быть легитимным, он ушeл в бразильское футбольное гражданство. Поэтому тут только паспорт.

А Ерохин больше про центр поля. Он трудяга: всех подчищает, рабочие моменты выполняет.