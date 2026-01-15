Орлов выделил особенность Кругового: «Это редкий случай для петербургского футболиста»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о том, что «Зенит» не смог сохранить в составе Данила Кругового.

27-летний Круговой – воспитанник «Зенита».

В 2024 году он ушел в ЦСКА на правах свободного агента.

В составе армейцев игрок забил 6 голов и сделал 11 ассистов в 58 матчах.

«Про Кругового – надо было понять, что он может играть и в полузащите. Не знаю, почему от него отказались [в «Зените»].

Я бы Кругового… Симпатичный парень, молодец. Но как-то в «Зените» не пошло. И почему-то в голову не пришла никому мысль ставить его в центр поля.

Уж очень он физически одарeн. Это редкий случай для петербургского футболиста. Он мощный физически. И за счeт этой физики он вот так смотрится в ЦСКА, бегает туда-сюда, играет в полузащите.

Есть такое. Иногда тренеры просчитываются, иногда угадывают», – заявил Орлов.