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  • Мусаев: «В Армении думают, что «Краснодар» Сперцяна в плену держит»

Мусаев: «В Армении думают, что «Краснодар» Сперцяна в плену держит»

19 января, 13:50
6

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался на тему возможного ухода Эдуарда Сперцяна из клуба.

  • 25-летний полузащитник провел в этом сезоне 18 матчей в РПЛ, забил 8 голов и сделал 12 результативных передач.
  • Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года, рыночная цена – 25 млн евро.

– Сперцян не рвется никуда. Нагнетают здесь, а также очень много в Армении говорят. Мне кажется, они думают, что «Краснодар» его в плену держит. Но он счастливый человек. Он легенда клуба, он легенда города. Его все обожают. И он играет в яркий футбол, много создает и забивает. Сам Эдик не переживает.

– Вы не чувствуете, что он хотел сам поехать играть на уровне Лиги чемпионов?

– Была бы проблема, если пришел «Интер», предложил хорошие деньги, а мы Эдика никуда не пустили. Но «Интер» не приходил. Последним пришел «Саутгемптон». И как происходило? Мы говорили, я со своей стороны, руководство со своей стороны. Но все разговоры кончались тем, что последнее слово за Эдиком. Говорят, что его Галицкий уговорил. Это нормально, что я как главный тренер, а он как президент хотим его оставить. Мы со своей стороны сказали, но последнее слово за Эдиком. Эдик дома разговаривал с отцом, с мамой, с братом. Он сам пришел к этому, он сам принял это решение. Как показывает турнирная таблица Чемпионшипа, он принял правильное решение.

– Каким вам в целом казался переход в Чемпионшип?

– Конечно, мне плохо, когда уходит один из лучших игроков.

– Для вас без разницы, куда он уходит: в «Интер»или «Саутгемптон»?

– Нет, почему без разницы? Сафонов уходил в «ПСЖ», это разные вещи.

– Вы же все равно лишаетесь игрока стартового состава, очень важного игрока для себя.

– Это разные вещи. Я не хотел бы, чтобы Сперцян уходил в «Саутгемптон». В «ПСЖ» я мог бы понять, это большой клуб, который будет бороться за Лигу чемпионов, куча трофеев. Я спрашивал: «Матвей, есть какие-то шансы?» Он говорил, что от такого нельзя отказываться.

– Можно ли здесь развиваться всегда? На том уровне, на котором сейчас есть Сперцян, он еще может прибавить, если останется в РПЛ?

– Для меня показательным был матч с ЦСКА. Хоть он не забил там, а отдал одну голевую – то, как он играл, как он вел игру, как он обострял, как он сам протаскивал мяч. Сейчас очень много детей, которые в Краснодаре ходят на футбол из-за него. Когда мне было 8-9, я увидел Роберто Баджо, как он мягко играет, забивает штрафные. Сейчас так же дети растут на Эдике. Он их кумир. Я понимаю, что если Эдика не перетренировать, потому что он всегда много работает, выполняет большие объемы, правильно готовить, чтобы у него была чистая голова, без всех этих давлений, он может стать еще сильнее.

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Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард Мусаев Мурад
Комментарии (6)
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Юбиляр
1768820947
Неее - эта практика только в Зените, там отбирают паспорта и силой держат бразильских гастарбайтеров, о чем они периодически рассказывают, если удастся пробиться к микрофону! Гыгыгы
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Max-Min-vkontakte
1768823673
по теме могу сказать одно: Краснодар и Сперцян созданы для совместного развития
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Volrad777
1768826900
Мусаев заслуживает уважения и его слова тоже
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Интерес
1768827091
Ну и правильно пока поступает, кроме соблазна светиться в Европе со сборной Армении.Вряд -ли это добавило ему вистов,как рассчитывали.
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vick-north-west
1768840262
может, в 30-х годах станет символом клуба - 3х кратного чемпиона России. И то хлеб.
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