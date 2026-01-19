Введите ваш ник на сайте
Фанаты «Зенита» отреагировали на уход Кассьерры

19 января, 12:38
14

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на скорый уход форварда Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро».

«Кассьерра в понедельник-вторник должен стать игроком другой команды.

Официальных или около официальных цифр пока нет, но сумма в рамках 9-10 миллионов евро, плюс-минус на карманные (гусары, молчать) расходы.

С одной стороны неплохо за игрока, которого взяли за 4 миллиона из «Сочи» и почти год лишали фамилии.

С другой – зимой 2024 года «Зенит» на фоне интереса к Матео из арабских стран с ценой в 18-20 миллионов выставил отступные в 30 миллионов евро. И доводилось слышать достаточно серьезные разговоры о том, что их вполне реально получить», – написали болельщики.

  • В этом сезоне Кассьерра забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
  • За «Атлетико Минейро» выступает бывший игрок «Зенита» Халк.

Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Кассьерра Матео
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vick-north-west
1768816094
На Халка поменять и то было бы лучше, хоть один сезон попылил бы
Ответить
Цугундeр
1768817699
Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка»)) Это вообще не болельщики, а кучка осанистых СБГ-блохиров.) Как понятна ревность Бомбы к весёлой и развязной (причём ещё и развивающейся) компании с этого сайта ТГ. Скоро они дадут фору и "ВГИКу" и "Шарашкиной". и пр. и др.. Не говоря уже о ленивых и туповатых бомбаноидах.)
Ответить
Good_win_ФКСМ
1768818361
они уже за псевдо-тридцатку другую мартышку этой зимой продали спустя пол года после ее покупки))) а по факту, убытки выставили прибылью))) бухгалтеры-счетоводы, йопта)))
Ответить
Artemka444
1768819798
Кафешка это говницо а не болельщики
Ответить
Юбиляр
1768821107
Бегут, бегут крысы с тонущего корабля! Чуют, что не только чемпионства не видать, а скоро и за призовую тройку побороться будет несбыточной мечтой! Гыгыгы.
Ответить
СПОРТ 21 века
1768937702
Если бы у калининградцев было прямо сейчас финансирование уровня первой пятёрки чемпионата, Касьера вполне мог бы переходить именно туда. Видно, что на Западе России задумали клуб, мягко говоря, не на один сезон и в этом проекте действительно чувствуется потенциал. Вот из всех клубов кто заходил в РПЛ именно у Балтики видится этот фундамент, на котором клуб будет строить своё будущее. А то что оно у них будет в этом вообще нет никаких сомнений...
Ответить
