Фанаты «Зенита» отреагировали на уход Кассьерры

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на скорый уход форварда Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро».

«Кассьерра в понедельник-вторник должен стать игроком другой команды.

Официальных или около официальных цифр пока нет, но сумма в рамках 9-10 миллионов евро, плюс-минус на карманные (гусары, молчать) расходы.

С одной стороны неплохо за игрока, которого взяли за 4 миллиона из «Сочи» и почти год лишали фамилии.

С другой – зимой 2024 года «Зенит» на фоне интереса к Матео из арабских стран с ценой в 18-20 миллионов выставил отступные в 30 миллионов евро. И доводилось слышать достаточно серьезные разговоры о том, что их вполне реально получить», – написали болельщики.