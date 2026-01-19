Орлов оценил трансфер Дивеева в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о покупке «Зенитом» защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

Дивеева забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду с доплатой в 2+ миллиона евро.

Зенитовцы доплатили 2 млн евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

«Слушайте, ну вот у Федотова в ЦСКА Дивеев был номером один в обороне. Они заняли второе место и Кубок выиграли. Значит, Дивеев всe может, всe умеет. «Зениту» очень повезло с таким приобретением. Будет польза, полезность.

Игрокам «Зенита», даже Нино, не хватает уверенности. А Дивеев уверен, очень в себе уверен. Дай бог, чтобы он показал это и в Петербурге без мандража. Он лидером раздевалки был в ЦСКА, «Зениту» как раз такой и нужен. Был хороший пример – Дзюба. Он тоже был лидером раздевалки. Это очень важно», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».