Мостовой готов возглавить клуб из Испании

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на посещение Валерием Карпиным Испании.

Главный тренер сборной России ранее побывал на матче «Сосьедада» с «Барселоной» (2:1).

– Было бы интересно посмотреть на Карпина в «Реале Сосьедад». Ничего такого в этом нет. Если пригласит к себе в штаб, конечно, соглашусь. В Испанию – 100%. Сам о стажировке в «Сельте» пока не задумывался. Сейчас все приутихло. Тогда тренеры там менялись каждые три месяца. Сейчас вроде все дела нормализовались. Хорошо играют в Лиге Европы, в чемпионате уже подбираются чуть ли не к лидерам. Поэтому сейчас все спокойно. Со всеми на связи, но в ближайшее время ничего не предвидится.

На тренеров в Испании такое же давление, как и в России, если это не «Реал» или «Барселона». Там может быть тяжелее. И внимание в тысячу раз больше. А у нас просто много людей, которые случайно попадают. Поэтому так и происходит. Сколько за последние годы у нас посторонних людей попадало в профессию футбольного тренера? Уже на пальцах рук и ног не пересчитать. Это Россия, это наш футбол. Правила одни и те же. Получается? – Ура! Не получается? – Поехал дальше. Тем более в «Сосьедаде» за последние два года тоже человек пять или шесть поменялось. Я даже не знаю, кто у них сейчас тренер. Футбол – это огромный бизнес, где можно быстро заработать. В принципе, многие этим и пользуются. Нас только что-то не подпускают. Мы тоже хотим попробовать.

– Кто еще из наших специалистов достоин стать первым тренером в истории Ла Лиги?

– Те, кто много лет играли в Европе. Мостовой, Онопко, Канчельскис, Колыванов. Почему бы и мне не стать первым русским тренером в истории чемпионата Испании? Если становятся люди, которые в футбол даже не играли. А их берут и приглашают. Вот это нонсенс. Но, наверное, не в сегодняшнее время.