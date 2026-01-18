Стало известно, как игроки «Локомотива» отреагировали на уход Баринова

Форвард «Локомотива» Николай Комличенко рассказал, как в клубе отреагировали на уход Дмитрия Баринова.

– Главная тема – то, что связано с Бариновым. Как вы внутри команды реагировали на это?

– Никак. Это ситуация Бары и клуба. Нам как на это реагировать?

– Вам бы хотелось, чтобы он остался?

– Да. Но это решаю не я. А он и клуб.

– У тебя были такие ситуации, когда надо было принимать такие решения?

– Да, было. В «Динамо». Надо послушать себя и делать то, что ты хочешь. А время уже покажет.