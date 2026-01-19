Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Инсайды о работе «Спартака» на рынке этой зимой

19 января, 11:49
5

Блогер Максим Никитин поделился инсайдерской информацией о работе «Спартака» на трансферном рынке этой зимой.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • В январе команду принял Хуан Карлос Карседо.
  • Сезон возобновится 27 февраля.

«Прямо сейчас «Спартак» почти полностью укомплектован на всех позициях. И почти везде – по два человека на позицию.

Да, нет прямого дублера у Умярова, но единственный, кто мог его заменить, Пруцев, уехал в «Локо» из-за недостатка игровой практики. Потому что Данил хочет играть, а Наиля при необходимости может подменить тот же Зобнин или Литвинов.

Вторая позиция – левый вингер. Там под Маркиньосом тоже нет явного конкурента. Но слева может сыграть Бонгонда или, например, Дмитриев. Опять же, Марки, залечивший травму, вряд ли подпустит кого-то к основному составу на длительное время.

Насколько я знаю, руководство «Спартака» в высокой степени удовлетворено кадровым составом команды. Карседо тоже готов работать с нынешним набором футболистов. Но ему понадобится время, чтобы составить полное впечатление о составе.

И вот поэтому летом ничего исключать нельзя.

По моей информации, «Спартак» в это трансферное окно не ставит задачи расстаться с кем-то из игроков во что бы то ни стало.

Конечно, если по нескольким игрокам будут подходящие предложения – красно-белые рассмотрят эти варианты. Всe зависит от того, на кого из футболистов будет спрос и какой будет цена.

«Спартак» будет сосредоточен на российском рынке, одна из главных целей – подготовка к лимиту. Поэтому красно-белые, если не случится неожиданностей, будут рассматривать только игроков, не считающихся в РПЛ легионерами.

Итог.

Масштабной кампании этой зимой не будет, состав, по мнению руководства красно-белых, укомплектован – и с этим трудно поспорить.

Если «Спартак» и будет кого-то покупать, то, скорее всего, только россиян или игроков, не попадающих под лимит. Поэтому последние слухи про приход Себальоса или отъезд Маркиньоса в «Звезду» – полная ерунда», – написал источник.

Еще по теме:
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
Бывший защитник «Спартака» ответил на вопрос о скандальной ауре у клуба 2
Названа сумма предложения «Спартака» по Саусю 4
Источник: телеграм-канал Максима Никитина
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1768813095
Состав укомплектован, но по большей мере шлаком. Умяров безальтернативный опорник. Этим уже все сказано. Оборона - полупроходной двор. И ее, тоже не надо укреплять. Сумасбродные оптимисты в Спартаке собрались.
Ответить
Император Бомжей
1768814294
Ничего себе инсайды ))) Это любому дураку было известно Спасибо передайте ему, за такие качественные инсайды! Любой пользователь бомбардира такие инсайды может выдавать )))
Ответить
...уефан
1768814562
...заголовок предполагает, что Спартак этой зимой разгребает снег на одном из московских рынков. А вообще, главное, что Максименко безальтернативно в основе, души болел спокойны за свои ворота!...
Ответить
zigbert
1768826724
Больших изменений в составе конечно же не будет. Карседо должен сам определить слабые места.
Ответить
Главные новости
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
20:02
2
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
19:55
2
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
5
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
1
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
11
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
18:39
2
Канчельскис назвал самого успешного российского футболиста в Европе
18:27
1
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
18:06
6
Все новости
Все новости
Пономарев припугнул Вендела службой в армии
19:49
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
Быстров – о легионере «Зенита»: «В мое время в клубе такие не задерживались»
19:00
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Махачкалинское «Динамо» подтвердило интерес к игроку «Спартака»
18:18
2
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
18:06
6
Реакция «Ростова» на вердикт суда по взысканию 185 миллионов рублей
17:54
1
Тихонов объяснил, почему не осуждает Баринова и Соболева
17:42
3
Кавазашвили дал совет «Зениту»: «В таких ситуациях нужно принимать жесткие меры»
17:31
3
Экс-директор «Сочи»: «Молились, чтобы Кассьерра выбрал «Зенит»
17:17
1
Орлов – о юбилейном чемпионате «Зенита»: «Нам надо обязательно победить!»
17:05
5
В «Динамо» раскрыли, кто убедил Бабаева не переходить в «Спартак»
16:56
8
Тихонов высказался о том, что его не зовут в «Спартак»
16:16
6
Селюк не ждет Черышева в РПЛ: «Он в принципе больной»
16:08
1
Семин ответил, как бы наказал Вендела, прогулявшего неделю сборов «Зенита»
15:57
6
Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
15:45
3
Суд взыскал огромную сумму с «Ростова»
15:15
3
«Спартак» сделал важный шаг к переходу Сауся
14:59
8
Селюк: «Тупоголовые чудики-эксперты думают, что Артига обкакается в «Рубине»
14:28
4
Дзюба высказался о том, что его назначили капитаном «Акрона»
14:14
8
Суд вынес определение по иску Аршавина к Барановской
13:50
Хавбек «Ростова», от которого отказался Талалаев, может перейти в московский клуб
13:32
1
Петржела: «Для футбола в России было бы хорошо, если бы «Зенит» опять не стал чемпионом»
13:14
4
РФС наложил трансферный бан на клуб РПЛ
13:03
9
Дегтярев – о 5 легионерах на поле в РПЛ с 2028 года: «Одно решение – приказ»
12:39
30
Видео«Зенит» показал видео с Венделом на сборе
12:15
18
Экс-игрока «Рубина» обвинили в групповом изнасиловании молодой аргентинки
11:27
6
Фанаты «Зенита» отреагировали на баснословный штраф Венделу
11:17
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 