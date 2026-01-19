Инсайды о работе «Спартака» на рынке этой зимой

Блогер Максим Никитин поделился инсайдерской информацией о работе «Спартака» на трансферном рынке этой зимой.

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

В январе команду принял Хуан Карлос Карседо.

Сезон возобновится 27 февраля.

«Прямо сейчас «Спартак» почти полностью укомплектован на всех позициях. И почти везде – по два человека на позицию.

Да, нет прямого дублера у Умярова, но единственный, кто мог его заменить, Пруцев, уехал в «Локо» из-за недостатка игровой практики. Потому что Данил хочет играть, а Наиля при необходимости может подменить тот же Зобнин или Литвинов.

Вторая позиция – левый вингер. Там под Маркиньосом тоже нет явного конкурента. Но слева может сыграть Бонгонда или, например, Дмитриев. Опять же, Марки, залечивший травму, вряд ли подпустит кого-то к основному составу на длительное время.

Насколько я знаю, руководство «Спартака» в высокой степени удовлетворено кадровым составом команды. Карседо тоже готов работать с нынешним набором футболистов. Но ему понадобится время, чтобы составить полное впечатление о составе.

И вот поэтому летом ничего исключать нельзя.

По моей информации, «Спартак» в это трансферное окно не ставит задачи расстаться с кем-то из игроков во что бы то ни стало.

Конечно, если по нескольким игрокам будут подходящие предложения – красно-белые рассмотрят эти варианты. Всe зависит от того, на кого из футболистов будет спрос и какой будет цена.

«Спартак» будет сосредоточен на российском рынке, одна из главных целей – подготовка к лимиту. Поэтому красно-белые, если не случится неожиданностей, будут рассматривать только игроков, не считающихся в РПЛ легионерами.

Итог.

Масштабной кампании этой зимой не будет, состав, по мнению руководства красно-белых, укомплектован – и с этим трудно поспорить.

Если «Спартак» и будет кого-то покупать, то, скорее всего, только россиян или игроков, не попадающих под лимит. Поэтому последние слухи про приход Себальоса или отъезд Маркиньоса в «Звезду» – полная ерунда», – написал источник.