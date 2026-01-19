Юран прокомментировал резонансный трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА

Бывший спартаковец Сергей Юран оценил переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.
– А вот желание Дмитрия подписать хороший контракт под конец карьеры мне понятно. Насколько я знаю, он был готов остаться, но клуб не смог договориться с ним по финансовым условиям. В любом случае я поддерживаю решение Баринова перейти в ЦСКА из «Локомотива».
– Как повлияет на «железнодорожников» уход капитана?
– Конечно, это большая потеря, потому что Баринов всегда играл на пределе своих возможностей и был лидером команды. Повторюсь, таких футболистов сейчас очень мало в РПЛ, поэтому их трудно заменить.
- Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА за 2 миллиона евро.
- У него истекал контракт через полгода.
- 29-летний полузащитник провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.
Источник: «РБ Спорт»