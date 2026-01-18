«Должны плакать, что капитан уходит»: Смородская раскритиковала фанатов «Локо»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на недовольства фанатов уходом Дмитрия Баринова.

Баринов перешел в ЦСКА за 2 миллиона евро.

29-летний полузащитник провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

«Я очень плохо отношусь к тому, что болельщики «Локомотива» обвиняют Баринова в предательстве. Если они так все знают хорошо, пусть платят ему зарплату. По моему мнению, они должны наоборот плакать из-за того, что капитан уходит. И вопросы нужно задавать руководству железнодорожников, а не игроку. Клуб вел какую-то странную игру, а Дмитрий почувствовал, что не получит условия, которые хочет. Вот и все.

При этом, я разделяю воодушевление фанатов ЦСКА из-за трансфера Баринова. Армейцы приобрели очень сильного футболиста. Не уверена, что Дмитрия сразу станет лидером красно-синих, но точно будет биться за команду и доказывать всем все своей игрой», – сказала Смородская.