Назван лучший российский вратарь – это не Акинфеев и Сафонов

Бывший голкипер «Балтики» Евгений Помазан определил лучшего российского вратаря прямо сейчас. По его мнению, это Станислав Агкацев из «Краснодара».
– Кого считаете сильнейшим вратарем из россиян?
– Если взвесить все «за» и «против», то Агкацев. Его преимущество в постоянной практике, спасениях.
– Следующим поедет в Европу?
– Все зависит от него, есть ли стимул ехать, делать следующий шаг в карьере. Мне кажется, если все совпадет, он будет следующим.
– Вратарей называют половиной команды. Вклад Станислава в чемпионство «Краснодара» можно оценить так высоко?
– Да. В прошлом сезоне он делал важнейшие сейвы, как тот же пенальти [в матче с махачкалинским «Динамо»], когда он сломал палец. Его игра помогла стать «Краснодару» чемпионом.
- Агкацев в этом сезоне провел 20 матчей, в которых пропустил 12 голов.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ после 18 туров.
Источник: «Бомбардир»