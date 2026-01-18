Назван лучший российский вратарь – это не Акинфеев и Сафонов

Бывший голкипер «Балтики» Евгений Помазан определил лучшего российского вратаря прямо сейчас. По его мнению, это Станислав Агкацев из «Краснодара».

– Кого считаете сильнейшим вратарем из россиян?

– Если взвесить все «за» и «против», то Агкацев. Его преимущество в постоянной практике, спасениях.

– Следующим поедет в Европу?

– Все зависит от него, есть ли стимул ехать, делать следующий шаг в карьере. Мне кажется, если все совпадет, он будет следующим.

– Вратарей называют половиной команды. Вклад Станислава в чемпионство «Краснодара» можно оценить так высоко?

– Да. В прошлом сезоне он делал важнейшие сейвы, как тот же пенальти [в матче с махачкалинским «Динамо»], когда он сломал палец. Его игра помогла стать «Краснодару» чемпионом.