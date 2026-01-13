Назван лучший российский футболист 2025 года по версии журнала «Футбол»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков был признан лучшим футболистом 2025 года по версии журнала «Футбол».
Голосование проводилось среди спортивных журналистов, представителей пресс-служб клубов, букмекеров и ведущих статистических порталов, а также популярных футбольных блогеров.
По итогам голосования 20-летний Батраков набрал 407 баллов, став самым молодым обладателем награды в еe истории. Сразу 111 из 165 респондентов поставили его на 1-е место.
Второе место в опросе занял полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. Тройку сильнейших замкнул вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.
- В голосовании учитывались только российские футболисты.
- В прошлом году победителем голосования был признан Александр Головин.
Источник: страница «Журнал «Футбол» в соцсети VK