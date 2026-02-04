«Было слишком горячо»: Агкацев – о матче с ЦСКА

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился впечатлениями от матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА (2:2, 4:5 по пенальти).

«Краснодар» уступал 0:2, но перевел матч в серию пенальти.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Зенитом», ЦСКА – с «Динамо».

После 1-го тура в Зимнем кубке лидирует «Зенит».

– Откуда столько эмоций?

– С ЦСКА у нас всегда такие игры, на самом деле в товарищеском матче было слишком горячо. Много стычек, удалений. Это сборы, в идеале, чтобы играли 11 на 11.

– Почему два разных тайма?

– ЦСКА немного по‑другому стал играть, нужно было время, чтобы подстроиться. Последние игры в чемпионате они играли чуть по другой схеме.