«Было слишком горячо»: Агкацев – о матче с ЦСКА

Сегодня, 09:40

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился впечатлениями от матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА (2:2, 4:5 по пенальти).

  • «Краснодар» уступал 0:2, но перевел матч в серию пенальти.
  • В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Зенитом», ЦСКА – с «Динамо».
  • После 1-го тура в Зимнем кубке лидирует «Зенит».

– Откуда столько эмоций?

– С ЦСКА у нас всегда такие игры, на самом деле в товарищеском матче было слишком горячо. Много стычек, удалений. Это сборы, в идеале, чтобы играли 11 на 11.

– Почему два разных тайма?

– ЦСКА немного по‑другому стал играть, нужно было время, чтобы подстроиться. Последние игры в чемпионате они играли чуть по другой схеме.

Еще по теме:
Пономарев обескуражен игрой ЦСКА против «Краснодара»: «Все полетело к чертовой матери» 9
Мусаев объяснил поражение «Краснодара» от ЦСКА 2
Челестини раскритиковал судейство после победы ЦСКА над «Краснодаром»
Источник: «Матч ТВ»
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Агкацев Станислав
