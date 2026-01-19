Трамп использует ЧМ-2026, чтобы заявить о первом в истории контакте с инопланетянами

Британский автор фильмов об НЛО Марк Кристофер Ли дал инсайд, что президент США Дональд Трамп вскоре объявит о существовании инопланетян.

«Источники, близкие к Трампу, сообщили, что речь президента о существовании инопланетян готова. Это не учебная тревога. Это не слухи. Это реальность.

Трамп расскажет всему миру. Контакты с инопланетянами запротоколированы.

В этом году все изменится. За чемпионатом мира-2026 будет следить весь мир, поэтому сообщение Трампа услышат миллиарды людей», – сказал Ли.