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  • Глушаков отреагировал на участие 50-летнего Смертина в ультрамарафоне в Якутии

Глушаков отреагировал на участие 50-летнего Смертина в ультрамарафоне в Якутии

18 января, 19:32
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Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков выказался об участии Алексея Смертина в ультрамарафоне в Якутии.

  • 50-летний Смертин пробежал 50 километров в Оймяконе.
  • Он стал седьмым в общем зачете и первым в своей возрастной группе. Его время составило 4 часа 45 минут.
  • Забег проходил при температуре минус 41 градус по Цельсию.

– Геннадьевича знаю давно, не раз общались с ним по его увлечению бегом. А когда играли знаменитый суточный футбольный матч, где Смертин установил рекорд, спрашивал его, зачем он бегает марафоны.

– И зачем?

– Наверное, когда ты достиг успехов в футбольной карьере, тебе нужны новые вызовы. Смертин находит в этом себя, он был упертым футболистом, с характером, неудивительно, что такие люди могут пробежать 50 километров в мороз или 250 километров в жару в пустыне.

– Пример для подражания?

– Я тоже иногда задумываюсь пробежать малые дистанции.

– С пяти километров в самый раз начинать?

– Для меня «пятeрочка» – как зубы почистить, а вот с полумарафона можно начать.

Артем Ребров открещивался от повторного марафона.

– Он вратарь, привык кукурузу в воротах охранять (смеется). А полевым игрокам легкие куда проще подвести к такой дистанции.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Смертин Алексей Глушаков Денис
Комментарии (1)
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...уефан
1768754841
...Дениска, брага поспеет, дурные мысли развеет...
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