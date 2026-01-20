Орлов – о требованиях руководства «Зенита»: «Второе место никто не простит!»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о целях «Зенита» в текущем сезоне.

«Курс, как я знаю, руководства «Зенита» – они хотят играть в Лиге чемпионов. В Лигу чемпионов сейчас можно будет попасть только с первого места. И там всe равно будет такое отборочное сито…

Но команду-то держат. Все контракты и инфраструктура остались. Поэтому требования очень высокие.

Второе место никто не простит! Только чемпионство», – сказал Орлов.