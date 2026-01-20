Орлов – о требованиях руководства «Зенита»: «Второе место никто не простит!»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о целях «Зенита» в текущем сезоне.
«Курс, как я знаю, руководства «Зенита» – они хотят играть в Лиге чемпионов. В Лигу чемпионов сейчас можно будет попасть только с первого места. И там всe равно будет такое отборочное сито…
Но команду-то держат. Все контракты и инфраструктура остались. Поэтому требования очень высокие.
Второе место никто не простит! Только чемпионство», – сказал Орлов.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Команда отстает на 1 очко от «Краснодара».
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: радио «Зенит»