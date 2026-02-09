Заявление «Крыльев Советов» о массовой драке в товарищеском матче

В «Крыльях Советов» осудили произошедшее в конце первого тайма сегодняшнего товарищеского матча с КАМАЗом.

Николай Рассказов на 44-й минуте разбил лицо Ацамазу Ревазову, ударив его головой.

Это спровоцировало массовую драку. Судья удалил нескольких игроков.

После этого было принято решение завершить матч досрочно.

«Футбол всегда должен оставаться на первом месте. Я давно работаю в спорте и всегда выступаю за соблюдение спортивных принципов, осуждаю подобное поведение.

Хочется принести извинения всем любителям футбола, мы обязательно разберемся в произошедшем и применим все необходимые дисциплинарные наказания», – сказал председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Яковлев.