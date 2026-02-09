Заявление «Крыльев Советов» о массовой драке в товарищеском матче

В «Крыльях Советов» осудили произошедшее в конце первого тайма сегодняшнего товарищеского матча с КАМАЗом.
- Николай Рассказов на 44-й минуте разбил лицо Ацамазу Ревазову, ударив его головой.
- Это спровоцировало массовую драку. Судья удалил нескольких игроков.
- После этого было принято решение завершить матч досрочно.
«Футбол всегда должен оставаться на первом месте. Я давно работаю в спорте и всегда выступаю за соблюдение спортивных принципов, осуждаю подобное поведение.
Хочется принести извинения всем любителям футбола, мы обязательно разберемся в произошедшем и применим все необходимые дисциплинарные наказания», – сказал председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Яковлев.
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»