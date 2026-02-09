Дуран объяснил, почему выбрал «Зенит»

Новичок «Зенита» Джон Дуран ответил на вопросы о переходе в петербургский клуб.

Его арендовали с необязательной опцией выкупа.

Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.

В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

– Расскажите о своем переходе. Как приняли это решение?

– Я поговорил с Вильмаром [Барриосом], он очень помог мне, все объяснил. Решил перейти в «Зенит» из-за спортивного вызова клуба, игрового роста, участия в жизни команды. Из-за того, что меня хотели видеть здесь – и это вызвало ответные чувства.

В этом для меня самое важное – если меня ждут и на меня рассчитывают, я сделаю все возможное, чтобы оправдать это доверие.

– Вы познакомились с Петербургом, прошли медосмотр, провели первую тренировку с новой командой. Какие первые впечатления?

– Холод! В Петербурге было очень холодно, много снега, сказка! Но все в порядке – на сборах меня отлично приняли партнеры по команде, и я очень рад быть здесь. Надеюсь, смогу принести много пользы!

– Ваше арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Какие цели ставите перед собой в «Зените»?

– Как любой футболист, я всегда стремлюсь быть первым. Приложу максимум усилий, чтобы привести команду к чемпионскому титулу и другим трофеям.

Хочу забить множество мячей и быть тем, кто помогает двигаться вперед.