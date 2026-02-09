Введите ваш ник на сайте
Семин отреагировал на переход Дурана в «Зенит»

Сегодня, 17:50

Российский тренер Юрий Семин оценил трансфер нападающего Джона Дурана из «Аль-Насра» в «Зенит».

  • Петербуржцы арендовали его с необязательной опцией выкупа.
  • Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
  • В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

«Переход Дурана говорит о том, что «Зенит» не сдается, ведет борьбу за чемпионское звание и усиливается очень важными игроками на те позиции, которые клуб считает необходимыми.

Тем интереснее будет наш чемпионат. Борьба за чемпионское звание будет вестись до самых последних туров. «Зенит» видит свои шансы, поэтому и усиливается», – сказал Семин.

Еще по теме:
Мусаев раскрыл, чем его удивил 78-летний Семин 5
Реакция Семина на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола 1
Названа дата похорон Бориса Игнатьева
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон Семин Юрий
