Семин отреагировал на переход Дурана в «Зенит»

Российский тренер Юрий Семин оценил трансфер нападающего Джона Дурана из «Аль-Насра» в «Зенит».

Петербуржцы арендовали его с необязательной опцией выкупа.

Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.

В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

«Переход Дурана говорит о том, что «Зенит» не сдается, ведет борьбу за чемпионское звание и усиливается очень важными игроками на те позиции, которые клуб считает необходимыми.

Тем интереснее будет наш чемпионат. Борьба за чемпионское звание будет вестись до самых последних туров. «Зенит» видит свои шансы, поэтому и усиливается», – сказал Семин.