Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак нашел мотивацию для новичка «Зенита» Дурана

Сегодня, 21:57
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о переходе форварда Джона Дурана в петербургский клуб.

«Зенит» сегодня объявил о подписании контракта с Джоном Дураном. Поделитесь своим мнением об этом переходе. Понятно, что это та позиция, которая, и вы об этом уже говорили, требовала усиления.

– Конечно, мы понимаем, что это очень качественный футболист, у которого не везде складывается так, как, наверное, ему хотелось бы.

Но мы надеемся, что мотивация у него есть для того, чтобы поехать и на чемпионат мира, и конкурировать с тем же Джоном Кордобой за место в составе национальной сборной.

Надеемся, что он нам поможет. В его качествах мы не сомневаемся.

– Наверное, на этом сборе увидеть его на тренировках и в играх мы не успеем, но сможет ли он сыграть на третьем сборе?

– Посмотрим, это будет зависеть от того, насколько быстро он будет набирать форму. Хоть он и играл, но последнюю неделю пропустил, перенес много перелетов, мало тренировался.

Будем смотреть и исходить из его функционального состояния. Когда он будет готов, будет играть, а какое время, мы уже будем смотреть по ходу его подготовки.

  • Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
  • Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
  • В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

Еще по теме:
Семак пригрозил футболистам «Зенита», проигравшим «Краснодару» 0:3 18
Семак оценил игру Соболева против «Краснодара» 6
Семак – о Дуране в «Зените»: «Для меня это секрет» 2
Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон Семак Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1770664323
Семак нашёл мотивацию... в надежде - это сильно!)...
Ответить
волчарик
1770665161
Угораю, писал об этом 2ч назад.А тут даже Семак надеется.
Ответить
шахта Заполярная
1770667591
Он не дурак, до мая будет форму набирать, а там и аренда закончится
Ответить
FCSpartakM
1770667812
ну да, люди говорят, что он 4й выбор в команде, конечно, поедет. Жерсон уже закрепился в сборной.
Ответить
Willow
1770668178
Так себе мотивация для парня, который в 20 лет уехал в Аравию за деньгами
Ответить
Главные новости
ФотоБатраков попал в топ-10 рейтинга CIES вместе с Мастантуоно и Ямалем
23:29
1
Селюк сказал, что Гурцкая выглядит как бомж: «Неухоженный жирный хряк»
23:17
5
Джикия ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
23:03
1
Гурцкая посоветовал «Зениту» убрать из состава трех футболистов
22:44
6
Легионер «Спартака» хочет уйти из клуба
22:40
5
10 величайших игроков 21-го века по версии Canal+
22:29
3
Семак нашел мотивацию для новичка «Зенита» Дурана
21:57
5
ВидеоЗаявление «Крыльев Советов» о массовой драке в товарищеском матче
21:35
11
Черышев – о ЧМ-2018: «Это не я играл – Бог действует через людей»
21:00
2
Колосков ответил Шевченко, выступившему против допуска России
20:41
2
Все новости
Все новости
«Сочи» избавился от вратаря, поигравшего в Европе
22:19
Семак нашел мотивацию для новичка «Зенита» Дурана
21:57
5
ВидеоЗаявление «Крыльев Советов» о массовой драке в товарищеском матче
21:35
11
Новичок «Зенита» Дуран ответил, как его называть
21:25
4
Колосков ответил Шевченко, выступившему против допуска России
20:41
2
Дуран объяснил, почему выбрал «Зенит»
20:25
2
Смолов назвал бывшего одноклубника лучшим игроком РПЛ прямо сейчас
20:01
3
Маслов сказал, в каком году вернется в «Спартак»
19:54
Аренда Дурана будет для «Зенита» не бесплатной: раскрыта сумма
19:21
5
Селюк – о новичке «Зенита»: «Вендел может показаться ребенком в сравнении с ним»
19:04
17
Стало известно, почему Кисляк не перейдет во «Фламенго»
18:46
6
У Черышева были предложения от 3 клубов РПЛ: «Я пересидел в Европе»
18:15
7
«Ахмат» согласовал пятый зимний трансфер
17:58
Семин отреагировал на переход Дурана в «Зенит»
17:50
Смолов назвал лучшего футболиста в истории РПЛ
16:57
ФотоДуран выбрал игровой номер в «Зените»
16:48
12
«Ростов» ответил на первое предложение «Краснодара» по Вахании
16:26
Новичка «Зенита» уличили в психологической нестабильности
16:16
4
Украинский футболист сменит команду внутри России
16:04
4
Керимов объяснил провал новичка «Зенита» в Турции
15:48
3
«Зенит» рассматривал трех нападающих
15:30
8
Черышев сделал выбор между Дзюбой и Роналду
15:12
«Локомотив» ищет защитника в Турции: подробности
15:07
Фото⚡️ Дуран стал игроком «Зенита»
14:37
23
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
14:15
4
Орлов – о Соболеве: «Мне в страшном сне это не могло присниться»
13:51
7
«Зенит» сможет выкупить Дурана за 35 миллионов, его предлагали «Спартаку» и «Краснодару»
13:25
10
ВидеоКарпин приехал на тренировку ЦСКА
13:10
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 