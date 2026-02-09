Семак нашел мотивацию для новичка «Зенита» Дурана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о переходе форварда Джона Дурана в петербургский клуб.

– «Зенит» сегодня объявил о подписании контракта с Джоном Дураном. Поделитесь своим мнением об этом переходе. Понятно, что это та позиция, которая, и вы об этом уже говорили, требовала усиления.

– Конечно, мы понимаем, что это очень качественный футболист, у которого не везде складывается так, как, наверное, ему хотелось бы.

Но мы надеемся, что мотивация у него есть для того, чтобы поехать и на чемпионат мира, и конкурировать с тем же Джоном Кордобой за место в составе национальной сборной.

Надеемся, что он нам поможет. В его качествах мы не сомневаемся.

– Наверное, на этом сборе увидеть его на тренировках и в играх мы не успеем, но сможет ли он сыграть на третьем сборе?

– Посмотрим, это будет зависеть от того, насколько быстро он будет набирать форму. Хоть он и играл, но последнюю неделю пропустил, перенес много перелетов, мало тренировался.

Будем смотреть и исходить из его функционального состояния. Когда он будет готов, будет играть, а какое время, мы уже будем смотреть по ходу его подготовки.