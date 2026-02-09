Новичок «Зенита» Дуран ответил, как его называть

Новый форвард «Зенита» Джон Дуран сказал, что его можно называть как угодно.
– Джон, как лучше всего к вам обращаться?
– Как вам угодно! Спасибо за теплый прием и поддержку. Называйте меня как хотите, только не путайте с другим Джоном (смеется). Я готов к любым вариантам!
– Но обычно все зовут вас просто Джон?
– Да, именно так, но если будет комфортнее обращаться как-то иначе – никаких проблем.
- Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
- Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
- В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.
Источник: сайт «Зенита»