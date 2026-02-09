Введите ваш ник на сайте
Новичок «Зенита» Дуран ответил, как его называть

Сегодня, 21:25
3

Новый форвард «Зенита» Джон Дуран сказал, что его можно называть как угодно.

– Джон, как лучше всего к вам обращаться?

– Как вам угодно! Спасибо за теплый прием и поддержку. Называйте меня как хотите, только не путайте с другим Джоном (смеется). Я готов к любым вариантам!

– Но обычно все зовут вас просто Джон?

– Да, именно так, но если будет комфортнее обращаться как-то иначе – никаких проблем.

  • Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
  • Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
  • В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1770661829
Джон Педро
Ответить
АК 68
1770662704
"дурень"
Ответить
