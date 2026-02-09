Новичок «Зенита» Дуран ответил, как его называть

Новый форвард «Зенита» Джон Дуран сказал, что его можно называть как угодно.

– Джон, как лучше всего к вам обращаться?

– Как вам угодно! Спасибо за теплый прием и поддержку. Называйте меня как хотите, только не путайте с другим Джоном (смеется). Я готов к любым вариантам!

– Но обычно все зовут вас просто Джон?

– Да, именно так, но если будет комфортнее обращаться как-то иначе – никаких проблем.