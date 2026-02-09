«Ахмат» согласовал пятый зимний трансфер

«Ахмат» договорился о переходе полузащитника «Пари НН» Валерия Царукяна.
Это будет аренда до конца сезона с опцией выкупа за 20 миллионов рублей.
Стороны оформят сделку сегодня вечером.
- Рыночная стоимость Царукяна – 300 тысяч евро.
- В этом сезоне он провел 6 матчей за «Пари НН» без голевых действий.
- 24-летний хавбек несколько недель был на сборах «Ахмата».
- Для грозненского клуба это пятый зимний трансфер после Йошана Валуа, Сергея Пряхина, Клисмана Цаке и Галымжана Кенжебека.
Источник: «Чемпионат»