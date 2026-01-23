Селюк – о клубах РПЛ: «Как угорелые покупают неликвид»

Футбольный агент Дмитрий Селюк критически высказался о трансферах российских клубов.

«Новичков нужно выбирать по соотношению цена-качество. Проблема в том, что российские клубы далеки от понятия «бюджет», к сожалению.

Выделяются средства, и все хотят быстрее их потратить, потому что потом, не дай бог, дадут меньше. Поэтому как угорелые покупают неликвид.

Я бы наоборот хотел увидеть, как клубы привозят бесплатно или за 200-300 тысяч евро.

В России покупают непонятно за сколько, а продают в разы или на миллионы дешевле. Или вообще не знают, как избавиться от игроков, и отдают их бесплатно», – заявил Селюк.