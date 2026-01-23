Введите ваш ник на сайте
Тихонов высказался о том, что его не зовут в «Спартак»

Сегодня, 16:16
6

Андрей Тихонов оценил пристрастие «Спартака» к иностранным тренерам.

- Сейчас вы без клуба. Уже есть планы?

– На данный момент нет. Если поступит предложение – с удовольствием пойду работать. Тренерство – наша жизнь!

– В «Спартак» вас не звали?

– Нет, никто не связывался.

– После Олега Кононова «красно-белых» возглавляли только иностранцы. Согласны, что российским специалистам не хватает доверия со стороны руководителей клубов?

– Есть такая вещь – везение. Назначают тренера, но нет везения – и сразу на человеке ставят крест.

В РПЛ много наших специалистов, чьи команды показывают довольно-таки неплохой футбол. Мусаев завоевал золото, Галактионов в «Локомотиве» рядом, в «Динамо» сейчас Гусев.

В «Спартаке» же назначили одного – не получилось. Тут же его зачехлили и поставили клеймо: надо брать иностранцев.

Я не против иностранных специалистов, если они качественные. Но российским тренерам практически не дают шансов. Значит, таковы правила – и нужно цепляться зубами в каждую возможность.

Ну и, как я уже сказал, важно везение. Если сразу не получилось – потом будет намного тяжелее.

  • Тихонова в декабре уволили из «Енисея».
  • «Спартак» 5 января назначил испанца Хуана Карлоса Карседо.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1769175150
Перечислил трех российских тренеров и тут же сказал, что не дают шансов. Да уж легенда, если хочешь стать тренером, надо поумнеть и не молоть языком, как на срач тв.
Ответить
СильныйМозг
1769175154
Стыдно за спартак. Надо клуб переименовать в тушинскую щель. Столько тренеров там сгинуло, еще столько же сгинет.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1769175203
Тихону стыдно от антинародного судейского кб позора России. Гыгыгы
Ответить
alefreddy
1769184971
добейтесь результатов с командами и на вас обратят внимание а то все без клубов и без имени
Ответить
