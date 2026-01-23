Тихонов высказался о том, что его не зовут в «Спартак»

Андрей Тихонов оценил пристрастие «Спартака» к иностранным тренерам.
- Сейчас вы без клуба. Уже есть планы?
– На данный момент нет. Если поступит предложение – с удовольствием пойду работать. Тренерство – наша жизнь!
– В «Спартак» вас не звали?
– Нет, никто не связывался.
– После Олега Кононова «красно-белых» возглавляли только иностранцы. Согласны, что российским специалистам не хватает доверия со стороны руководителей клубов?
– Есть такая вещь – везение. Назначают тренера, но нет везения – и сразу на человеке ставят крест.
В РПЛ много наших специалистов, чьи команды показывают довольно-таки неплохой футбол. Мусаев завоевал золото, Галактионов в «Локомотиве» рядом, в «Динамо» сейчас Гусев.
В «Спартаке» же назначили одного – не получилось. Тут же его зачехлили и поставили клеймо: надо брать иностранцев.
Я не против иностранных специалистов, если они качественные. Но российским тренерам практически не дают шансов. Значит, таковы правила – и нужно цепляться зубами в каждую возможность.
Ну и, как я уже сказал, важно везение. Если сразу не получилось – потом будет намного тяжелее.
- Тихонова в декабре уволили из «Енисея».
- «Спартак» 5 января назначил испанца Хуана Карлоса Карседо.