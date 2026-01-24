Введите ваш ник на сайте
Арбелоа ответил на уничижительные слова Моуринью

Сегодня, 00:12

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал резонансное высказывание Жозе Моуринью.

Возглавляющий «Бенфику» португалец заявил: «Меня удивляет, что лучшие клубы мира возглавляют тренеры без истории».

«Все вы знаете, что Моуринью значит для моей карьеры. Если такой тренер, как он, что-то говорит, я слушаю и анализирую», – заявил Арбелоа.

  • «Реал» сыграет с «Бенфикой» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
  • Арбелоа стал тренером мадридской команды вместо уволенного Хаби Алонсо, получив первый опыт работы на взрослом уровне.

Источник: bein Sports
Испания. Примера Португалия. Примейра Бенфика Реал Моуринью Жозе Арбелоа Альваро
