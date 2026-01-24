Арбелоа ответил на уничижительные слова Моуринью

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал резонансное высказывание Жозе Моуринью.
Возглавляющий «Бенфику» португалец заявил: «Меня удивляет, что лучшие клубы мира возглавляют тренеры без истории».
«Все вы знаете, что Моуринью значит для моей карьеры. Если такой тренер, как он, что-то говорит, я слушаю и анализирую», – заявил Арбелоа.
- «Реал» сыграет с «Бенфикой» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
- Арбелоа стал тренером мадридской команды вместо уволенного Хаби Алонсо, получив первый опыт работы на взрослом уровне.
Источник: bein Sports