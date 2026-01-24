Арбелоа ответил на уничижительные слова Моуринью

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал резонансное высказывание Жозе Моуринью.

Возглавляющий «Бенфику» португалец заявил: «Меня удивляет, что лучшие клубы мира возглавляют тренеры без истории».

«Все вы знаете, что Моуринью значит для моей карьеры. Если такой тренер, как он, что-то говорит, я слушаю и анализирую», – заявил Арбелоа.