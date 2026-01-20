Игрок сборной Португалии хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш стремится вернуться в Европу.
28-летний футболист хочет перейти в «Реал» во время зимнего трансферного окна.
Мадридцы не намерены платить за игрока, который через полгода станет свободным агентом.
У самого Невеша есть несколько вариантов – продлить контракт с «Аль-Хилялем» на очень выгодных условиях, либо уехать в АПЛ, где на него претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
- Рубен – действующий футболист сборной Португалии (63 матча).
- «Аль-Хиляль» покупал его в 2023 году за 55 миллионов евро.
- В Европе хавбек выступал за «Порту» и «Вулверхэмптон».
Источник: AS