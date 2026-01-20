Ловчев ответил, выиграет ли Карпин трофей с «Реал Сосьедадом»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил перспективы Валерия Карпина в случае назначения в «Сосьедад».

Главный тренер сборной России посетил матч «Реал Сосьедад» – «Барселона» (2:1).

Будучи футболистом, Карпин выступал за клуб из Страны Басков.

После игры он не исключил, что в будущем возглавит «Сосьедад».

«Я неоднократно говорил про Карпина: «Что он выиграл?» Так многие говорят. Я смотрел, как Карпин работал в «Спартаке», и завоевал серебряные медали, но я считаю, что те серебряные медали завоевал больше Черчесов. Карпин тогда руководил «Спартаком» и убрал Черчесова, а сам в концовке доигрывал там.

Но когда он работал с «Ростовом», видно было, что он как тренер совершенствуется и из себя все-таки представляет что-то, и ребята у него растут, до определенного уровня, но растут.

И если Карпин пошел бы или пойдет, предположим, в «Реал Сосьедад», то там другой уровень футболистов, там другой футбол совершенно, и менталитет другой футбольный, и он там прожил долгое время, менталитет хорошо знает. Возможно, у него получится, а, возможно, нет.

До «Спартака» Бесков ничего не выигрывал, а вот со «Спартаком» сложилось. И то, что Карпин вырос как тренер, это без сомнений, а в чем вырос, скажут другие.

Всe идет от игроков, у него очень средние футболисты, и в сборной нет хороших футболистов. Лучший наш футболист – это Головин, но он и там-то не звезда. Если раньше целая россыпь уезжала игроков, тот же Карпин, Мостовой, Шалимов, Колыванов, а сегодня никто никому не нужен, потому что очень усредненный контингент наших футболистов.

Карпин знает испанский футбол, он к нему приспособленный, это без сомнений. И то, что игроки будут получше, чем в России, это неудивительно.

Он в Испании прожил долгое время, у него там бизнес был какой-то строительный, это, конечно, не Гвардиола и не Анчелотти. Был уже момент, когда он тренировал «Мальорку», не получилось, ну, бывает такое у тренера, а вот великие тренеры, даже Моуринью, они же идут в великие команды. Вот его «Бенфика» играет средненько, честно говоря, и в Турции команда играла средненько, а вот я никогда не думал, что «Бавария», команда совершенно другого стиля в Германии, будет играть так, как хочет Гвардиола, они тоже играли приблизительно в тики-таку.

Сказать, что Карпин – плохой тренер, нельзя. Он вырос как тренер без сомнений. Но титул не завоюет, там завоевывают титулы лишь два клуба: «Реал» и «Барселона», – сказал Ловчев.