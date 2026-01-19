Карпин сказал, как Захарян изменился за последний год

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал положение Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

22-летний футболист в Испании 2,5 года.

В сезоне-2025/26 хавбек отыграл 16 матчей во всех турнирах и отметился забитым голом.

Он пропустил вчерашнюю игру с «Барселоной» из-за мышечной травмы.

Карпин присутствовал на этом матче.

«Я приехал, чтобы пообщаться с Захаряном, узнать, как он себя чувствует. Хочу понять, кем он себя видит в команде.

Год назад он говорил мне, что его не выпускают, что ему не доверяют, а теперь он изменил свое мнение. Теперь он говорит, что должен усердно работать и доказать, что достоин быть там. Он больше не ищет оправданий, которые не приносят ему пользы.

У него не серьезная травма. Возможно, он будет готов к матчу с «Сельтой», – сказал Карпин.