Карпин сказал, как Захарян изменился за последний год

19 января, 16:59
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал положение Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

  • 22-летний футболист в Испании 2,5 года.
  • В сезоне-2025/26 хавбек отыграл 16 матчей во всех турнирах и отметился забитым голом.
  • Он пропустил вчерашнюю игру с «Барселоной» из-за мышечной травмы.
  • Карпин присутствовал на этом матче.

«Я приехал, чтобы пообщаться с Захаряном, узнать, как он себя чувствует. Хочу понять, кем он себя видит в команде.

Год назад он говорил мне, что его не выпускают, что ему не доверяют, а теперь он изменил свое мнение. Теперь он говорит, что должен усердно работать и доказать, что достоин быть там. Он больше не ищет оправданий, которые не приносят ему пользы.

У него не серьезная травма. Возможно, он будет готов к матчу с «Сельтой», – сказал Карпин.

Источник: El Diario Vasco
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Россия Реал Сосьедад Захарян Арсен Карпин Валерий
АЛЕКС 58
1768932427
Зато пуделёк не меняется
