Мбаппе прокомментировал увольнение Хаби Алонсо из «Реала»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопросы об отставке Хаби Алонсо с поста главного тренера.

«С чего вы взяли, что между игроками и тренером были проблемы? У нас с ним были прекрасные отношения. Но это решение клуба, и мы должны уважать его.

Что случилось, то случилось. Теперь у нас новый тренер, и это его первый профессиональный опыт. Мы хотим помочь ему.

Хаби, на мой взгляд, будет фантастическим тренером. Он одержим деталями, игрой. Я поговорил с ним, когда все случилось, потому что хотел поддержать его.

Справедливо его увольнение или нет – это не мне решать. При всей моей привязанности к нему, такова жизнь.

Некоторые вещи, о которых говорят, – это неправда. Иногда в них 10% правды и 90% лжи. Но наша работа – принять это. Когда у меня есть возможность высказаться, я говорю», – заявил Мбаппе.