Арбелоа заявил о кампаниях по ослаблению «Реала»: «И я знаю, кто за ними стоит»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа считает свист болельщиков элементом заговора против мадридского клуба.

«Я очень уважаю болельщиков и их право выражать свое мнение так, как они считают нужным. Но освистывание ослабляет команду.

Я знаю, что существуют кампании по ослаблению «Реала», и знаю, кто за ними стоит. Меня не провести», – сказал Арбелоа.