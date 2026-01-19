Арбелоа заявил о кампаниях по ослаблению «Реала»: «И я знаю, кто за ними стоит»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа считает свист болельщиков элементом заговора против мадридского клуба.
«Я очень уважаю болельщиков и их право выражать свое мнение так, как они считают нужным. Но освистывание ослабляет команду.
Я знаю, что существуют кампании по ослаблению «Реала», и знаю, кто за ними стоит. Меня не провести», – сказал Арбелоа.
- Во время субботнего матча с «Леванте» болельщики «Реала» освистывали игроков команды.
- Также они требовали, чтобы президент клуба Флорентино Перес ушел в отставку.
Источник: AS