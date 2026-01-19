Введите ваш ник на сайте
Арбелоа заявил о кампаниях по ослаблению «Реала»: «И я знаю, кто за ними стоит»

19 января, 17:31
5

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа считает свист болельщиков элементом заговора против мадридского клуба.

«Я очень уважаю болельщиков и их право выражать свое мнение так, как они считают нужным. Но освистывание ослабляет команду.

Я знаю, что существуют кампании по ослаблению «Реала», и знаю, кто за ними стоит. Меня не провести», – сказал Арбелоа.

  • Во время субботнего матча с «Леванте» болельщики «Реала» освистывали игроков команды.
  • Также они требовали, чтобы президент клуба Флорентино Перес ушел в отставку.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Арбелоа Альваро
Император Бомжей
1768833445
Это не он пишет сценарий для мультика Даша Путешественница?!))) Её очень тяжело провести, в каждой серии она находит жулика, а он ведь мастер маскировки!
Ответить
Октавиус
1768833763
ох и наваливает кринжа
Ответить
Айболид
1768834550
неужели Газпром ?
Ответить
Cleaner
1768841437
За компанией по ослаблению Реала стоит МБАППЕ! Там, где этот грязный француз, там всегда срач и нет побед....(((
Ответить
