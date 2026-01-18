Реакция Ловчева на очередную травму Захаряна в «Сосьедаде»

Евгений Ловчев высказался о новом повреждении полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна.

Россиянин не попал в заявку команды на сегодняшний матч с «Барселоной» в 20-м туре Примеры из-за мышечного дискомфорта.

В этом сезоне 22-летний игрок провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, забил 1 гол.

– Это не ощущение даже, а визуально видно, что у Захаряна не пошло в Испании. Почему – для меня трудно сказать. Ситуация интересная. Во все времена – и до меня, и в мои времена – наши футболисты славились физической подготовкой. И для меня удивительно, что случилось. Мы вот говорим сейчас об Арсене, но ведь и тот же Головин довольно часто травмируется в «Монако». И вообще, даже во времена Шалимова, Мостового, Колыванова, когда многие разъехались по футбольным странам, этого не было.

Мы раньше пахали в дождь и слякоть, готовили организм. И сейчас у меня стойкое ощущение, что мы ушли от такой подготовки. И когда один‑другой у нас уезжают за границу, то обязательно чуть ли не на первой тренировке травма. А здесь у Захаряна просто какая‑то беда. Только выходит после травмы, сразу следующая… Постоянно. Куда‑то мы ушли не в ту сторону. Наши футболисты не готовы к нагрузкам, когда приезжают в Европу. Для меня это дикость, кто‑то же должен заняться этим!

– У Захаряна еще есть шанс зацепиться за что‑то в Европе?

– Я не думаю. Он просто потерял уже столько дорогого времени… Можно, конечно, получать денежку, копить ее и безбедно жить потом, наверное… Но для футболиста на первом месте должна идти сама игра в футбол. В основе должен идти сам футбол, а не финансовая подноготная. Со стороны выглядит, будто Захаряна устраивает, что он просто сидит там. «Денежка капает, а я просто живу в Испании». Такого не должно быть у спортсмена. Величие любого спортсмена – это результат, а результата нет.

– Что тогда делать Захаряну?

– Не знаю, что ему делать надо. Но мы практически о нем забываем. Обсуждаем не то, как он играет в футбол, – он всe время лечится.