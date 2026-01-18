Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Ловчева на очередную травму Захаряна в «Сосьедаде»

Реакция Ловчева на очередную травму Захаряна в «Сосьедаде»

Сегодня, 18:59

Евгений Ловчев высказался о новом повреждении полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна.

  • Россиянин не попал в заявку команды на сегодняшний матч с «Барселоной» в 20-м туре Примеры из-за мышечного дискомфорта.
  • В этом сезоне 22-летний игрок провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, забил 1 гол.

– Это не ощущение даже, а визуально видно, что у Захаряна не пошло в Испании. Почему – для меня трудно сказать. Ситуация интересная. Во все времена – и до меня, и в мои времена – наши футболисты славились физической подготовкой. И для меня удивительно, что случилось. Мы вот говорим сейчас об Арсене, но ведь и тот же Головин довольно часто травмируется в «Монако». И вообще, даже во времена Шалимова, Мостового, Колыванова, когда многие разъехались по футбольным странам, этого не было.

Мы раньше пахали в дождь и слякоть, готовили организм. И сейчас у меня стойкое ощущение, что мы ушли от такой подготовки. И когда один‑другой у нас уезжают за границу, то обязательно чуть ли не на первой тренировке травма. А здесь у Захаряна просто какая‑то беда. Только выходит после травмы, сразу следующая… Постоянно. Куда‑то мы ушли не в ту сторону. Наши футболисты не готовы к нагрузкам, когда приезжают в Европу. Для меня это дикость, кто‑то же должен заняться этим!

– У Захаряна еще есть шанс зацепиться за что‑то в Европе?

– Я не думаю. Он просто потерял уже столько дорогого времени… Можно, конечно, получать денежку, копить ее и безбедно жить потом, наверное… Но для футболиста на первом месте должна идти сама игра в футбол. В основе должен идти сам футбол, а не финансовая подноготная. Со стороны выглядит, будто Захаряна устраивает, что он просто сидит там. «Денежка капает, а я просто живу в Испании». Такого не должно быть у спортсмена. Величие любого спортсмена – это результат, а результата нет.

– Что тогда делать Захаряну?

– Не знаю, что ему делать надо. Но мы практически о нем забываем. Обсуждаем не то, как он играет в футбол, – он всe время лечится.

Еще по теме:
Мостовой призвал Захаряна уйти из «Сосьедада» 1
Агент Захаряна рассказал о новой травме игрока 2
«Сосьедад» сообщил о новой травме Захаряна 17
Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен Ловчев Евгений
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Комличенко высказался о несостоявшемся переходе в «Спартак»
20:55
1
Винисиус сообщил своему окружению об уходе из «Реала» в конце сезона
20:40
2
Лапорта стал президентом «Барселоны» благодаря Пересу: подробности
20:34
Реакция Мостового на переход Нани в клуб из Казахстана
20:20
Комличенко высказался о комментарии Мохеби – игрок «Ростова» назвал его петухом
19:50
2
ФотоДивеев поделился эмоциями от первых дней в «Зените»
19:16
9
Дзюба – о новом поколении футболистов: «Как только мячик видят — проблемы начинаются»
19:12
2
«Выставка оказалась очень сильной»: Сафонов посетил Лувр
18:28
11
Зинченко согласовал контракт с новым клубом
18:13
5
Игрок, которым интересовался «Зенит», не хочет выступать в России
18:00
8
Все новости
Все новости
Реакция Ловчева на очередную травму Захаряна в «Сосьедаде»
18:59
Мостовой призвал Захаряна уйти из «Сосьедада»
17:26
1
Рафинья получил повреждение
13:47
1
Агент Захаряна рассказал о новой травме игрока
13:35
2
В «Реале» расстроены реакцией болельщиков на результаты команды
12:35
3
Заявление Моуринью о возможном возвращении в «Реал»
11:48
10
«Севилья» боится вести переговоры с ЦСКА
09:29
Только один игрок забил 50 голов в Примере быстрее, чем Мбаппе
Вчера, 21:30
5
Примера. «Реал» одержал победу над «Леванте» (2:0) – дебютную для Арбелоа
Вчера, 18:03
2
ВидеоБолельщики «Реала» на матче с «Леванте» не освистали только двух игроков
Вчера, 16:58
1
Фанаты «Реала» массово призвали Переса к отставке
Вчера, 16:19
1
«Сосьедад» сообщил о новой травме Захаряна
Вчера, 15:59
17
Перес выбрал нового тренера для «Реала»
16 января
5
«Атлетико» выбирает между двумя полузащитниками
16 января
«Реал» интересуется защитником «ПСЖ»
16 января
Полузащитник «Барселоны» проинформировал клуб о желании уйти зимой
16 января
Онопко рассказал, как сорвали его трансфер в «Атлетико»
16 января
Стало известно, сколько «Реалу» придется заплатить за Холанда
16 января
2
Вратарь «Барсы» тер Стеген согласился уйти в другой клуб Примеры
16 января
1
Онопко мог перейти в «Барселону»: «Не взяли, потому что я некрасивый»
16 января
12
Зидан объяснил, почему стал успешным тренером в «Реале»
16 января
Мбаппе пропустит следующий матч «Реала»
16 января
1
В «Реале» уверены, что только два футболиста играют на своем уровне в этом сезоне
15 января
1
В «Реале» недовольны игрой двух футболистов
15 января
12
Эндрик высказался об уходе Хаби Алонсо из «Реала»
15 января
1
Юран объяснил провал Захаряна в «Сосьедаде»
15 января
Реакция Слуцкого на увольнение Хаби Алонсо из «Реала»
15 января
4
Только три футболиста «Реала» не попрощались с Хаби Алонсо
15 января
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 