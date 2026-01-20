Карпин выложил фото с Головиным: «Дал несколько советов перед матчем с «Реалом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с полузащитником «Монако» Александром Головиным.
Оба сейчас находятся в Мадриде.
«Дал Сане несколько советов перед матчем с «Реалом», – написал Карпин в своем телеграм-канале, прикрепив совместную фотографию с 29-летним футболистом.
- «Реал» примет «Монако» сегодня в 23:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Команды занимают 7-е и 19-е место в таблице общего этапа ЛЧ соответственно.
Источник: телеграм-канал Валерия Карпина