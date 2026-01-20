Мостовой поддержал назначение Карпина в «Реал Сосьедад»

Александр Мостовой считает возможным приглашение Валерия Карпина в «Сосьедад».

Главный тренер сборной России посетил матч «Реал Сосьедад» – «Барселона» (2:1).

Будучи футболистом, Карпин выступал за клуб из Страны Басков.

После игры он не исключил, что в будущем возглавит «Сосьедад».

– Видите ли вы в будущем Карпина тренером «Реал Сосьедада»?

– А почему нет? Что в этом такого? Не исключаю ничего.

У нас немногие играли на высочайшем уровне в Европе. Если к нам приезжают работать главным тренером люди, которые в футбол не играли…

А тут люди всю жизнь отдали футболу. Наоборот, это было бы здорово.