Ловчев назвал самого сильного тренера России

20 января, 20:16
50

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев ответил, какого тренера считает лучшим в России прямо сейчас.

– Кто сейчас самый сильный российский тренер?

– Я ученик Симоняна и Старостина. Старостин в своей книге объяснил, что величие тренера определяется только по тому, что он выиграл.

Семак выиграл столько, сколько за последнее время выигрывал только Романцев. Надо признать, что он хороший тренер, он добился многого. Мы много видели команд, куда приглашали хороших иностранцев, а ничего не получалось выиграть.

Семак – самый сильный российский тренер на сегодняшний день. Мы помним, как он работал в «Уфе», там была добротная команда, они даже в квалификации Лиги Европы играли.

Сейчас «Зенит» тоже находится в лидерах, они ниже третьего места вообще не опускаются, это очень заметный результат. Лучшим российским тренером по всем результатам, конечно, сейчас является Семак.

  • Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
  • Под его руководством команда стала чемпионом России в 6 из 7 сезонов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Ловчев Евгений
Император Бомжей
1768932314
Самый сильный тренер этого сезона, это Галактионов! Он Локо, чисто с российскими игроками, костяком точнее, без больших финансовых вливаний держит в претенденты на золото. Никаким Мусаевым, Семакам пока это не дано, именно в этом сезоне))
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1768933153
Нужно было сказать Мостовой, вот бы старичок порадовался...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1768934770
СЕМАК УКРАИНЕЦ
Ответить
Дырокол
1768935022
В сырдых семака!
Ответить
Интерес
1768937181
Формально-да,а всё остальное -клубные пристрастия, личные симпатии и антипатии.НАш бред в истории РПЛ отображён не будет.Там будут сухие цифры статистики.
Ответить
Виктор Урал09
1768944123
Да, хорошо лизнул газу, видимо, прибавка будет большая к пенсии!
Ответить
evgevg13
1768969568
Вот из за таких лизунов и в стране бардак, не только в футболе.
Ответить
Lesnik_72
1768989312
Газпром самый сильный тренер, а не Семак.
Ответить
Конь в бушлате
1769047112
Заслуги Романцева и Семака аналогичны заслуге лётчика, который на ТУ-160 обогнал ТУ-95.
Ответить
boris63
1769048891
Жека фигню не неси, дай газпрёмовские деньги тому же Талалаеву, он порвёт всех. А вот Семака посмотреть в Балтике я не против.
Ответить
