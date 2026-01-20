Онопко уточнил свое резонансное высказывание о сорвавшемся трансфере в «Барселону»

Экс-футболист сборной России Виктор Онопко дополнил рассказ о несостоявшемся переходе в «Барселону».

Ранее он заявил, что его не взяли в каталонский клуб из-за внешности: «Кройфф или кто-то из его помощников сказал, что я некрасивый».

Выяснилось, что речь шла про образ Онопко в целом. Испанцы сочли его «колхозником».

«То, что не взяли из-за внешности, это были мои слова, я это сказал, да. Мне немножко неправильно перевели – это испанцы сами мне сказали, но я неправильно понял.

То, что это было, да. Тренерский штаб Кройффа, они хотели, говорили. Они говорили не то, что он некрасивый, а очень простой. Простыми русскими словами: он колхозник.

В каком смысле «колхозник» – я не понял. Я из Москвы должен был приезжать. Я уезжал из «Овьедо» и должен был ехать в «Атлетико» – тоже из Москвы.

Если бы я ехал из какого-нибудь колхоза (смеется)... И то это для меня не проблема – приехать из колхоза в «Барселону».

То есть было это не по внешности, а, не знаю, может, они увидели в чем я хожу, не знаю, не могу даже сейчас понять, в чем я был каким-то простым, колхозником. То есть я перепутал – это не по внешности некрасивый, а вот так вот.

Может, им надо было, чтобы я носил Louis Vuitton или Dolce & Gabbana. Может, тогда бы они они увидели и взяли (улыбается), честно, не знаю. Я даже этого не знал, мне сказали лет пять или шесть назад», – уточнил Онопко.