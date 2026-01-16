Введите ваш ник на сайте
Онопко рассказал, как сорвали его трансфер в «Атлетико»

Вчера, 19:30

Экс-футболист сборной России Виктор Онопко подтвердил, что его звали в «Атлетико».

«Это интересная и очень длинная история. Радомир Антич хотел видеть меня в своей команде. Он был в «Овьедо», а затем ушeл в «Атлетико».

Я подписал контракт с «Овьедо» в августе, но приехал только в январе. Попросил включить в контракт пункт, по которому мог бы уйти, если другой клуб предложит хотя бы на один доллар больше, чем «Овьедо».

Некоторые люди меня обманули и убрали этот пункт. У меня было предложение от «Атлетико», но я уже подписал контракт с «Овьедо».

В «Атлетико» не попал из-за обмана агентов. Они говорили: «Если ты не поедешь в «Овьедо», тебя накажут». В итоге я приехал и был счастлив», – сказал Онопко.

  • Бывший защитник поиграл в Испании за «Овьедо» (1996-2002) и «Райо Вальекано» (2002-2003).
  • Сейчас он работает в тренерском штабе «Ростова» и сборной России.

Онопко мог перейти в «Барселону»: «Не взяли, потому что я некрасивый» 11
Онопко: «С Россией хотят играть, нас любят в мире» 6
Онопко расказал о сложностях адаптации игроков «Динамо» к требованиям Карпина 4
Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Атлетико Онопко Виктор
Лоськов встал на защиту Баринова: «Я сам проходил похожую историю»
Вчера, 23:59
Перес выбрал нового тренера для «Реала»
Вчера, 23:48
Орлов раскритиковал Карпина за двух игроков в составе сборной России
Вчера, 23:23
1
Тихонов – о Дзюбе: «Я про идиотов комментарии не даю»
Вчера, 23:11
4
В «Локомотиве» определились с приоритетной трансферной целью
Вчера, 22:22
1
Раскрыта причина смерти 45-летнего экс-зенитовца Акимова
Вчера, 22:10
Нападающий «Факела» выкупил брата у другого клуба Первой лиги
Вчера, 21:57
2
Агент Баринова согласился со словами Дзюбы про «Локомотив»
Вчера, 21:35
1
Полузащитник «Барселоны» проинформировал клуб о желании уйти зимой
Вчера, 21:21
Гонду сказал, что ему понравилось в ЦСКА
Вчера, 21:09
3
«Атлетико» выбирает между двумя полузащитниками
Вчера, 23:00
«Реал» интересуется защитником «ПСЖ»
Вчера, 21:47
Полузащитник «Барселоны» проинформировал клуб о желании уйти зимой
Вчера, 21:21
Стало известно, сколько «Реалу» придется заплатить за Холанда
Вчера, 18:43
2
Вратарь «Барсы» тер Стенег согласился уйти в другой клуб Примеры
Вчера, 16:29
1
Онопко мог перейти в «Барселону»: «Не взяли, потому что я некрасивый»
Вчера, 15:41
11
Зидан объяснил, почему стал успешным тренером в «Реале»
Вчера, 14:38
Мбаппе пропустит следующий матч «Реала»
Вчера, 07:48
1
В «Реале» уверены, что только два футболиста играют на своем уровне в этом сезоне
15 января
1
В «Реале» недовольны игрой двух футболистов
15 января
12
Эндрик высказался об уходе Хаби Алонсо из «Реала»
15 января
1
Юран объяснил провал Захаряна в «Сосьедаде»
15 января
Реакция Слуцкого на увольнение Хаби Алонсо из «Реала»
15 января
4
Только три футболиста «Реала» не попрощались с Хаби Алонсо
15 января
3
Кроос ответил, способна ли «Барселона» выиграть Лигу чемпионов
15 января
Реакция Абаскаля на увольнение Алонсо из «Реала»
14 января
Стали известны подробности контракта Арбелоа с «Реалом»
14 января
Флик отреагировал на увольнение Алонсо из «Реала»
14 января
7
Алонсо называл игроков «Реала» детским садом
14 января
7
Определен лучший тренер в истории по количеству матчей на один трофей
14 января
1
Мбаппе пытался спасти Алонсо от увольнения из «Реала»
14 января
4
Фанаты «Реала» обратились к Зидану
14 января
1
Беллингем жестко отреагировал на новость о конфликте с Алонсо
13 января
3
Канселу прокомментировал возвращение в «Барселону»
13 января
Три футболиста «Реала» не принимали тренерские идеи Алонсо
13 января
1
Жена Алонсо отреагировала на уход мужа из «Реала»
13 января
2
«Барселона» повторно объявила о переходе Канселу: известна причина
13 января
