Онопко рассказал, как сорвали его трансфер в «Атлетико»

Экс-футболист сборной России Виктор Онопко подтвердил, что его звали в «Атлетико».

«Это интересная и очень длинная история. Радомир Антич хотел видеть меня в своей команде. Он был в «Овьедо», а затем ушeл в «Атлетико».

Я подписал контракт с «Овьедо» в августе, но приехал только в январе. Попросил включить в контракт пункт, по которому мог бы уйти, если другой клуб предложит хотя бы на один доллар больше, чем «Овьедо».

Некоторые люди меня обманули и убрали этот пункт. У меня было предложение от «Атлетико», но я уже подписал контракт с «Овьедо».

В «Атлетико» не попал из-за обмана агентов. Они говорили: «Если ты не поедешь в «Овьедо», тебя накажут». В итоге я приехал и был счастлив», – сказал Онопко.