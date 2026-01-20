Онопко назвал полуроссиянином одного из тренеров РПЛ

Тренер «Ростова» Виктор Онопко высказался о работе главного тренера команды Джонатана Альбы.

«Джонатан уже не первый год в России. Он уже почти восемь лет работает в «Ростове». Можно сказать, что он полуроссиянин.

Его дети на русском языке говорят даже лучше, чем я. Он уже изучил менталитет. Джонатан хочет, чтобы в команде была хорошая дисциплина и атмосфера – это очень важно. Ребята выполняют все его требования, прислушиваются. Мы доносим до футболистов, что при соблюдении по весу, режиму требований они могут стать лучше», – сказал Онопко.