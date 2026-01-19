Пономарев высказался о перспективах Карпина тренировать «Реал Сосьедад»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не верит, что у Валерия Карпина получится в «Сосьедаде» в случае назначения на тренерский пост.

Главный тренер сборной России посетил матч «Реал Сосьедад» – «Барселона» (2:1).

Будучи футболистом, Карпин выступал за клуб из Страны Басков.

После игры он не исключил, что в будущем возглавит «Сосьедад».

«Карпин никакой как тренер. В обороне не разбирается, в середине поля тоже. Игру футбольную он не понимает, хотя сам был хорошим футболистом.

Повезло ему со сборной России. С кем мы только не играем – с африканцами, которые босиком могут играть. Это не показатель.

Какой ему «Сосьедад»? Он же с «Ростовом» работал. Что у него получилось? Ничего. Возьмет простую российскую команду – пусть попробует что-нибудь сделать.

Не сможет он нигде работать. Еще раз повторяю: он никакой как тренер», – заявил Пономарев.