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Клопп не планирует возвращаться к тренерской работе

19 января, 17:56
1

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что сейчас его полностью устраивает работа в Red Bull.

«Да, я могу тренировать футбольную команду, но это не значит, что я должен заниматься этим до последнего дня.

Мне хотелось заняться чем-то другим, и Red Bull дал мне такую возможность. Я полностью доволен тем, где нахожусь. Я не хочу быть где-то еще.

Я познакомился со многими людьми, которых раньше не знал. Я побывал на множестве деловых встреч и выучил слова, которых раньше не знал.

Это было хорошее время. За год я приобрел пять лет опыта», – сказал немецкий специалист.

  • Клопп в 2024 году покинул «Ливерпуль» по собственному желанию.
  • Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.

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Источник: The Athletic
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Клопп Юрген
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vick-north-west
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