Клопп не планирует возвращаться к тренерской работе

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что сейчас его полностью устраивает работа в Red Bull.
«Да, я могу тренировать футбольную команду, но это не значит, что я должен заниматься этим до последнего дня.
Мне хотелось заняться чем-то другим, и Red Bull дал мне такую возможность. Я полностью доволен тем, где нахожусь. Я не хочу быть где-то еще.
Я познакомился со многими людьми, которых раньше не знал. Я побывал на множестве деловых встреч и выучил слова, которых раньше не знал.
Это было хорошее время. За год я приобрел пять лет опыта», – сказал немецкий специалист.
- Клопп в 2024 году покинул «Ливерпуль» по собственному желанию.
- Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.
Источник: The Athletic