Клопп не планирует возвращаться к тренерской работе

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что сейчас его полностью устраивает работа в Red Bull.

«Да, я могу тренировать футбольную команду, но это не значит, что я должен заниматься этим до последнего дня.

Мне хотелось заняться чем-то другим, и Red Bull дал мне такую возможность. Я полностью доволен тем, где нахожусь. Я не хочу быть где-то еще.

Я познакомился со многими людьми, которых раньше не знал. Я побывал на множестве деловых встреч и выучил слова, которых раньше не знал.

Это было хорошее время. За год я приобрел пять лет опыта», – сказал немецкий специалист.