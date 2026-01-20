Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина хлопнул «Манчестер Сити» – 3:1!

«Манчестер Сити» потерпел сенсационное поражение в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Команда Хосепа Гвардиолы на выезде уступила «Буде-Глимт» – 1:3.
Российский вратарь Никита Хайкин провел весь матч и совершил четыре сейва.
Набрав три очка, «Буде-Глимт» поднялся с 32-го на 26-е место в таблице. «Сити» остался на 4-й строчке.
Лига чемпионов. 7 тур
Буде-Глимт - Манчестер Сити - 3:1 (2:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Хег, 22; 2:0 - К. Хег, 24; 3:0 - Й. Хеуге, 58; 3:1 - Р. Шерки, 60.
Удаления: нет - Родри, 62 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»