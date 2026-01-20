Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина хлопнул «Манчестер Сити» – 3:1!

«Манчестер Сити» потерпел сенсационное поражение в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Команда Хосепа Гвардиолы на выезде уступила «Буде-Глимт» – 1:3.

Российский вратарь Никита Хайкин провел весь матч и совершил четыре сейва.

Набрав три очка, «Буде-Глимт» поднялся с 32-го на 26-е место в таблице. «Сити» остался на 4-й строчке.