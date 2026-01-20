Лига чемпионов. Станкович поучаствовал в разгроме «Кайрата»

«Кайрат» крупно проиграл в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Казахстанская команда дома была разгромлена «Брюгге» со счетом 1:4.

Первый гол в матче забил Александар Станкович – сын экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича.

После этого поражения «Кайрат» потерял шансы на плей-офф ЛЧ.