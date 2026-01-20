Введите ваш ник на сайте
  Лига чемпионов. Станкович поучаствовал в разгроме «Кайрата»

Лига чемпионов. Станкович поучаствовал в разгроме «Кайрата»

20 января, 20:20

«Кайрат» крупно проиграл в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Казахстанская команда дома была разгромлена «Брюгге» со счетом 1:4.

Первый гол в матче забил Александар Станкович – сын экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича.

После этого поражения «Кайрат» потерял шансы на плей-офф ЛЧ.

Лига чемпионов. 7 тур
Кайрат - Брюгге - 1:4 (0:2)
Голы: 0:1 - А. Станкович, 32; 0:2 - Х. Ванакен, 38; 0:3 - Р. Вермант, 74; 0:4 - Б. Мехеле, 84; 1:4 - А. Садыбеков, 90+2.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Брюгге Кайрат
